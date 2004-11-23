ВР Украины следует немедленно принять политическое решение по выходу из ситуации, сложившейся в связи с президентскими выборами – Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин уверен, что парламенту следует как можно быстрее принять политическое решение по выходу из ситуации, сложившейся в связи с президентскими выборами, - сообщает МЦК. Такую мысль спикер высказал во время телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Яном Питером Балканенде. Как передал слова спикера журналистам пресс-секретарь Игорь Сторожук, «сегодня еще есть возможность принять взвешенное политическое решение, завтра может быть поздно».



МЦК

