Переговоры с Кучмой и Януковичем недопустимы – ПОРА



Гражданская кампания ПОРА считает недопустимым ведение каких-либо переговоров насчет попытки осуществления государственного переворота в Украине «представителями нелегитимированной власти в лице экс-президента Леонида Кучмы и экс-премьер-министра Виктора Януковича». Об этом сообщается в заявлении ПОРА, распространенном на пресс-конференции в Независимом информационном центре «Новый выбор-2004». Оно также подтвердило выдвинутый к ЦИК Ультиматум обнародовать официальные результаты выборов Президента Украины 2004 не позже 23 ноября 2004 г. По истечении этого срока ПОРА намерена перейти к чрезвычайным средствам гражданского неповиновения. «ГК ПОРА в очередной раз подчеркивает, что ее действия находятся в рамках законов и Конституции Украины».



Независимый информационный центр «Новый выбор – 2004».



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