ГК ПОРА объявила бессрочную общенациональную студенческую забастовку

Гражданская Кампания ПОРА объявила бессрочную общенациональную студенческую забастовку, которая начнется утром 24 ноября и будет длится до оглашения честных результатов выборов. Об этом ПОРА сообщила на пресс-конференции в Независимом информационном центре «Новый выбор-2004». ПОРА призвала присоединиться к инициативе всех граждан Украины. Также ПОРА обратилась ко всем правохранителям «не покоряться незаконным приказам неконституционной власти и немедленно перейти на сторону народа».



Независимый информационный центр «Новый выбор – 2004».

