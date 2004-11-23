В Днепропетровске оранжевые требуют признать выборы фальсифицированными



В Днепропетровске проходит митинг в поддержку Виктора Ющенко и против фальсификации выборов в Украине, - сообщает ИМИ. Перед Днепропетровским облсоветом собралось от 3 до 5 тысяч митингующих. Корреспонденты ИМИ в городе извещают о том, что город пребывает в информационной блокаде, поскольку местные телеканалы представляют необъективную информацию о том, что происходит во многих регионах Украины и в Киеве.

Источник: ИМИ



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