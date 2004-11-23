США и Запад должны поддержать людей в Киеве - The Washington Post

«Переворот в Киеве» - с таким заглавием вышла редакционная статья газеты «The Washington Post», сообщает МЦК. В статье идет речь о том, что «десятки тысяч возмущенных людей наполнили центр Киева прошлой ночью для того, чтобы протистоять этому авторитарному перевороту. Соединенные Штаты и другие западные правительства должны сделать все возможное, чтобы их поддержать».

Источник: МЦК

