Вчера в 15.00 в Люблине состоялся митинг в поддержку честных выборов в Украине



Как сообщает Общественному пресс-центру «КуПол» Юрий Гайдук, перед Генеральным консульством Украины в Люблине состоялся митинг в поддержку честных выборов в Украине, большинство присутствующих на котором составляли украинские студенты, которые обучаются в этом городе, а также граждане Польши, которые поддерживают украинцев в этот тяжелый и переломный момент для государства. Организатором акции является Лига украинских студентов.



Источник: «Новый выбор – 2004»



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