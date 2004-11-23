Ректораты двух университетов в Ивано-Франковске поддерживают требования студентов о признании Ющенко президентом

Ректораты двух самых больших в Ивано-Франковске высших учебных заведений – Прикарпатского национального университета имени В. Стефаника и Национального технического университета нефти и газа – поддерживают требования студентов о признании лидера блока партий «Наша Украина» Виктора Ющенко законно избраным президентом Украины. Об этом, выступая на митинге в Ивано-Франковске, сообщили ректора университетов Виталий Кононенко и Евстахий Крыжановский.



Громадське Радіо.

