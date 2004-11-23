Ректор Национального университета им. Т.Шевченко В.Скопенко гарантировал студентам неприкосновенность»

Ректор Национального университета им. Т.Шевченко Виктор Скопенко обратился к студентам с обращением, в котором гарантировал, что «администрация университета не будет преследовать студентов за их участие в проведении митингов и связанные с этим пропуски лекций», - сообщает пресс-служба УНП. Он заявил: «Я считаю священным правом человека и молодежи выражение собственных взглядов и отстаивание собственных своих интересов».

В 15.00 состоится Ученый совет университета, который рассмотрит вопрос о перенесении занятий на время протеста и выскажет свое отношение к решениям ЦИК.



УНИАН

