Священники християнских церквей Донецкой и Луганской областей заявляют о том, что на выборах власть оказывала давление на их парафиян



21 священник Донецкой и Луганской областей выступили из совместным заявлением, в котором констатировали, что во время проведения выборов в их регионах имели место массовые фальсификации, сообщает МЦК. Священники напомнили, что Библия призывает христиан «Поднимать голос за правду».

Источник: МЦК



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