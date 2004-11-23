Священники християнских церквей Донецкой и Луганской областей заявляют о том, что на выборах власть оказывала давление на их парафиян
14:53, 23 ноября 2004Последние события
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21 священник Донецкой и Луганской областей выступили из совместным заявлением, в котором констатировали, что во время проведения выборов в их регионах имели место массовые фальсификации, сообщает МЦК. Священники напомнили, что Библия призывает христиан «Поднимать голос за правду».
Источник: МЦК
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