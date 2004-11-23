Трускавецкий и Дрогобичский горсоветы Львовской области признали Ющенко Президентом

Трускавецкий и Дрогобичский горсоветы Львовской области своим решением признали лидера блока партий «Наша Украина» Виктора Ющенко Президентом, избранным в ходе повторного голосования 21 ноября, - сообщает МЦК,- и решили выполнять его указы и распоряжения. Об этом сообщили представители горсоветов. Со слов представителя Трускавецкого горсовета, решение было принято в понедельник на сессии совета после митинга в поддержку Ющенко. Решение поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты.



МЦК

