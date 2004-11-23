Трускавецкий и Дрогобичский горсоветы Львовской области признали Ющенко Президентом
15:02, 23 ноября 2004Последние события
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Трускавецкий и Дрогобичский горсоветы Львовской области своим решением признали лидера блока партий «Наша Украина» Виктора Ющенко Президентом, избранным в ходе повторного голосования 21 ноября, - сообщает МЦК,- и решили выполнять его указы и распоряжения. Об этом сообщили представители горсоветов. Со слов представителя Трускавецкого горсовета, решение было принято в понедельник на сессии совета после митинга в поддержку Ющенко. Решение поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты.
МЦК
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