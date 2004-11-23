Начал забастовку Житомирский госуниверситет им. И.Франко

Сегодня в Житомире на улицы вышли студенты и преподаватели Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Об этом сообщает ИМИ. Они сформировали забастовочный комитет, в состав которого вошли преподаватели. Он призывает остановить учебный процесс и объявить руководством вуза бессрочную забастовку в знак протеста против незаконных решений ЦИК и с целью народного волеизъявления. Активисты движения призывают выходить в 16.00 на Майдан Рад – главную площадь Житомира - и разбить палаточный городок участников акции, а ректорат университета – не оказывать давления на митингующих.



Источник: ИМИ

