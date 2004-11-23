Лукашенко поздравил Януковича с победой

Президент Белоруси Александр Лукашенко поздравил сегодня Виктора Януковича с победой в президентских выборах в Украине, сообщает ИМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства. Во время телефонного разговора Александр Лукашенко и Виктор Янукович выразили твердую увекренность в том, что белорусско-украинские отношения будут, как и раньше, развиваться динамически и поступательно.

Заметим, что кроме Владимира Путина и Александра Лукашенко, ни один из глав государств мира не поздравил Виктора Януковича с победой, как, в частности, и Виктора Ющенко.

ЦИК еще не огласил официальных результатов выборов Президента Украины.



ИМИ

