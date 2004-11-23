Луцкий горсовет выразил недоверие ЦИК

Луцкий городской совет (Волынская область) выразил недоверие Центральной избирательной комиссии по поводу результатов подсчета голосов во втором туре выборов Президента, - сообщает МЦК. Об этом идет речь в решении Луцкого горсовета. За это решение проголосовало 38 из 40 присутствующих депутатов (всего в горсовете 45 депутатов). Горсовет требует от ЦИК ликвидировать результаты выборов на всех избирательных участках, где были обнаружены нарушения Закона «О выборах Президента Украины».



МЦК.



