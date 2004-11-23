Каменец-Подольский также выражает недоверие ЦИК

Как сообщает ИМИ, около 107 тысяч студентов городских ВУЗов, техникумов, колледжей, училищ сошлись в центре города. В 14:00 к участникам студенческой забастовки вышли депутаты Каменец-Подольского горсовета во главе с городским главой. Он зачитал решение сессии, в котором депутаты горсовета требуют от Верховной Рады признать работу ЦИК неудовлетворительной и требовать ее роспуска. На выборах Президента Украины 78, 96% каменчан проголосовали за Виктора Ющенко.

Источник: ИМИ

