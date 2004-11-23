Винница не прекратит забастовку до тех пор, пока Ющенко не станет президентом



Сегодня под винницкой мерией собрался многотысячный митинг в поддержку Виктора Ющенко. «Я очень благодарен всем, кто решил поддержать решение горсовета о недоверии ЦИК», - с такими словами выступил перед митингующими мер города Олександр Домбровский. На специально отведенной территории местные представители «Нашей Украины» разбили палаточный городок. Поскольку выехать в Киев нет возможности, работники штаба намереваются распространить акцию на районы области. Пока что единственным винницким вузом, чье руководство не оказывало сопротивления забастовке приверженцев Виктора Ющенко, стал Винницкий национальный технический университет.

Источник: ИМИ



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