Деканы факультетов Львовского национального университета подписали обращение к преподавателям и студентам учебных заведений Украины

Как сообщает интернет-издание «КуПол», деканы всех факультетов Львовского национального университета имени Ивана Франко подписали обращение к преподавателям и студентам учебных заведений Украины: «Мы, деканы факультетов и директора колледжей Львовского национального университета имени Ивана Франко, призываем всех преподавателей и студентов учебных заведений Украины, всех честных людей защитить выбор нашего народа! Дух свободы и историческая традиция Львовского университета имени Ивана Франко зовет нас к борьбе с фальсификацией, ложью и насилием!».



Источник:«Новый выбор – 2004».

