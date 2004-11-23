Виталий Кличко приедет в Украину поддержать Ющенко

Украинская певица Руслана созванивается с Виталием Кличком каждые два часа, независимо от времени суток, и знакомит его с ситуацией в Украине, сообщает МЦК. Об этом Руслана рассказала журналистам в Пресс-клубе Виктора Ющенко. Виталий Кличко передал украинцам приветствие через Руслану: `Я поддерживаю тех, кто сделал свой выбор. Тех, кто его отстаивает. И я благодарен тем людям, которые избрали Виктора Ющенко`. Руслана сообщила, что Виталий приедет в Украину, несмотря на запланированный 11 декабря бой в Америке, и поддержит украинцев. Также Руслана сообщила, что была приятно удивлена гражданским поступком мера Киева Алекесандра Омельченко.



Источник: МЦК

