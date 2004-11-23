Виктор Ющенко принял в Верховной Раде присягу Президента Украины, положив руку на 300-летнюю Острожскую библию. Об этом сообщила пресс-служба `Нашей Украины`. Это случилось после того, как Владимир Литвин закрыл заседание Парламента, услышав, что Игорь Юхновский предложил Ющенко принять такую присягу. Присутствующие народные депутаты поздравляли новоизбранного Президента. Они запели гимн Украины.



Источник: Пресс-служба `Нашей Украины`

