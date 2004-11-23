Еду на Майдан несут все: от пенсионеров до бизнесменов



На Майдан Независимости простые люди продолжают приносить еду и напитки. Принесенные продукты разогревают прямо на Майдане на буржуйках и раздают у импровизированных пунктов раздачи еды, как сообщает Татьяна Богун, участник журналисткой инициативы «Правда победит». А поскольку пока что постоянно действующих пунктов не создано, в самом палаточном городке люди просто делятся конфетами из надписями: «Так!», бутербродами, варениками, пиццей, которую демонстранты получили от руководства пицерии «Смак». Несколькими десятками ящиков апельсинов и лимонов оранжевую революцию на Майдане поддержали и сотрудники супермаркета `Metro`, которые заявили, что для них это очень важно.

Источник: журналистская иниціатива `Правда победит».`





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