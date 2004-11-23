Выступление Виктора Ющенко

Во время выступления на Майдане Незалежности Виктор Ющенко призвал граждан продолжить акцию протеста, которая сейчас развернулась на територии всей Украины. В том числе он также призвал госслужащих присоединится к акциям общественного протеста.



`Граждане – я вас зову выскажать недоверие ЦИК и официальным результатам выборам,` - сказал В.Ющенко.



Также он обнародовал информацию о том, что создается Национальный совет защиты Конституции Украины.



Источник: Информационый Центр `Президентский день 2004`



