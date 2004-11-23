Ровненский городской совет признала Виктора Ющенко Президентом Украины

Сегодня, 23 ноября в 19 часов 20 минут после напряженного 2-часового заседания сессия Ровенского городского совета признала Виктора Ющенко Президентом Украины.



`За` признание проголосовали 33 депутаты, `против` – 10 человек, `воздержался` – 1 человек, из 44 присуствующих (всего в составе Ровенского гороского совета 54 депутата)



Решение городского совета привествовало 10 000 жителей г. Ровно.



Источник: Прес-служба Ровненского обласного штаба Виктора Ющенка



