150 дипломатов призывают признать Президентом Ющенко

Больше полторы сотни дипломатов подписали заявление, в котором призвали признать Президентом Украины Виктора Ющенко. Они также заявили, что не могут молча наблюдать за ситуацией, которая способна поставить под сомнение демократическое развитие Украины и вычеркнуть многолетние усилия по возвращению нашего народа в Европу, и, наконец, привести к международной изоляции государства.



В их заявлении также указывается на то, что в момент истины для миллионов сограждан возглавлять государство должен лидер, у которого есть настоящий мандат доверия Украинского народа и чей личный моральный авторитет будет решающим для укрепления авторитета и роли Украины в мире.



Дипломаты, которые подписали заявление, намерены честно и профессионально исполнять свои обязанности.



Источник: Журналистская инициатива `Правда переможе`