От стен Администрации Президента отъехало 7 автобусов с ОМОНом

Полчаса тому назад от стен Администрации Президента отъехало 7 автобусов вооруженного ОМОНа в шлемах и с щитами. Об этом сообщил собственный корреспондент с места событий. Часть автобусов была без номеров. Другая часть – была из Винницкой области. Как сообщил один из милиционеров, они направляются охранять покой во время футбольного матча `Динамо` – `Рома`.



Источник: Информационный центр `Президентская доба - 2004`

