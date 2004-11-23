От стен Администрации Президента отъехало 7 автобусов с ОМОНом
22:30, 23 ноября 2004Последние события
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Полчаса тому назад от стен Администрации Президента отъехало 7 автобусов вооруженного ОМОНа в шлемах и с щитами. Об этом сообщил собственный корреспондент с места событий. Часть автобусов была без номеров. Другая часть – была из Винницкой области. Как сообщил один из милиционеров, они направляются охранять покой во время футбольного матча `Динамо` – `Рома`.
Источник: Информационный центр `Президентская доба - 2004`
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