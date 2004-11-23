Ни одна авторитетная международная организация или правительство демократического государства не дали положительной оценки выборов в Украине – Б.Тарасюк

«На Майдане Независимости солидарность с украинским народом выражали демократы из Болгарии, Белоруссии, Грузии, России, стран-членов ЕС», - заметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Европейской интеграции, председатель Народного Руха Борис Тарасюк. Информацию распространила пресс-служба НРУ.



Как заметил Б.Тарасюк, 23 ноября 4 депутата Европарламента выразили свою поддержку демократическим процессам в Украине. Депутат Европарламента Чарльз Тенн заявил, что депутаты Европарламента поддерживают украинский народ в его стремлении к демократии и достижении правды относительно выборов в Украине.



Б.Тарасюк сообщил, что 24 ноября Европарламент на своем заседании рассмотрит вопрос, связанный с ситуацией в Украине. 25 ноября украинский вопрос будет слушать польский сейм. 26 ноября то же предусматривается в Софии.



Б.Тарасюк заметил, что 23 ноября Председатель Комитета Министров Совета Европы, польский министр иностранных дел Влодзимеж Цимошевич, а также Президент парламентской асамблеи Питер Шидер и Генеральный секретарь Совета Европы приняли заявление по поводу президентских выборов. В этом документе они заявили о необходимости пересмотра выборов и объявления честного результата президентских выборов. По убеждению парламентария, это свидетельствует о том, что в Совете Европы существует консенсус в трех основных структурах относительно избирательного процесса в Украине. В заявлении, в частности, отмечается, что «несоблюдение демократических принципов встретит однозначное сопротивление международного общественного мнения и большинства украинского общества».



Источник: пресс - центр Народний Рух України