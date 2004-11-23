Заявление членов ЦИК

Члены ЦИК Андрей Магера та Руслан Князевич в прямом ефире `5 канала` призвали своих коллег отказаться подписать итоговый протокол ЦИК второго тура выборов Президента Украины в связи в большим количеством нарушений процедуры выборов, как во время подготовки выборов, так и во время их проведения.



Магера та Князевич висказались, что, что сегодня еще не поздно и если большинство членов ЦИК откажется подписать предложенный протокол, то это может существенно повлиять на ход событий.



Члены ЦИК подчеркнули, что предварительные итоги, оглашенные ЦИК - беспочвенны. Согласно их заявлению завершается процесс поступления оригиналов, на основанию которых будет составлен итоговый протокол.



Источник: МЦК

