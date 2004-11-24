МИД Украины опровергают информацию о том, что в Киеве происходит совещание руководителей силовых ведомств

МИД Украины опровергает информацию, которая появилась в некоторых СМИ о том, что сейчас происходит совещание руководителей силовых ведомств – Службы безопасности Украины, МИДА, Министерства обороны и т.д.



`Эта информация не отвечает действительности. Руководство МИДа в этот момент находится в здании Министерства и не проводит никаких совещаний,` - заявила руководитель департамента по связям с общественностью МИДа Татьяна Подошевская.



Джерело: МЦК

