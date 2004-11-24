Ситуация в Киеве к 7:30

Возле Администрации президента за ночь разбит палаточный городок- установлено 40 палаток. По сообщению корреспондента МЦК, много людей спят не только в палатках, но и рядом прямо на стульях. К этому времени количество жителей городка переваливает за тысячу. Администрацию президента охраняет лишь один ряд бойцов спецподразделений.



За ночь в парке напротив кабинета правительства разбит альтернативный городок сторонников Януковича. Сейчас он состоит из 30 палаток и находится там около 200 человек. Они палят костры.



На самой площади, на участке между Прорезной и Майданом Незалежности разбито 250 палаток. К утру городок окружен легковыми автомобилями. На площади - несколько тысяч сторонников, которые всю ночь не покидали площади. Время от времени они скандируют лозунги в поддержку Ющенко.



МЦК

