Из Тбилиси в Киев вылетела группа поддержки участников акции протеста

Группа поддержки из Грузии отправляется в Киев.

Как сообщила телекомпания „Рустави-2`, в частности в Украину отбывает большая группа грузинских музыкантов, пять депутатов, уполномоченный Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванетия Гиги Угулава, а также съемочная группа „Рустави-2`.



Все они в середу утренним спецрейсом вылетают в Киев для поддержки сотен тысяч людей, которые вышли на улицы столицы Украины.



Год назад пассажиры этого авиарейса были в авангарде „ революции роз` в Тбилиси.



МЦК

