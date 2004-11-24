Из Тбилиси в Киев вылетела группа поддержки участников акции протеста
10:13, 24 ноября 2004Последние события
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Группа поддержки из Грузии отправляется в Киев.
Как сообщила телекомпания „Рустави-2`, в частности в Украину отбывает большая группа грузинских музыкантов, пять депутатов, уполномоченный Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванетия Гиги Угулава, а также съемочная группа „Рустави-2`.
Все они в середу утренним спецрейсом вылетают в Киев для поддержки сотен тысяч людей, которые вышли на улицы столицы Украины.
Год назад пассажиры этого авиарейса были в авангарде „ революции роз` в Тбилиси.
МЦК
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