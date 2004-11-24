Тема украинских выборов будет обсуждаться на встрече Россия-ЕС - премьєр-министр Нидерландов

Тема украинских выборов будет обсуждаться на встрече Россия – Европейский союз, которая состоится в четверг в Гааге, сообщил премьер-министр Нидерландов Петер Балкененде.



„Эта тема, наверное, возникнет в ходе дискуссий на переговорах между ЕС и Россией, - сказала на пресс-конференции глава голландского правительства, которое сейчас главенствует в ЕС.



„Мы должны быть честными и сказать, что демократия работает только тогда, когда выборы проходят честно и корректно`, - заявил Балкененде.



Премьер-министр нагадав, что раньше уже высказывал свое сомнение касательно итогов голосования. Он призвал «отвечать правилам демократической игры».





МЦК

