Поддержать Януковича „летят самолетами из Донецка, Днепропетровска, Луганска и Чернигова`

Сторонники кандидата Виктора Януковича продолжают акцию в его поддержку в небольшом палаточном городке в Киеве на улице Грушевского, сообщает Интерфакс-Украина. Участники акции – в основном молодые люди, женщин очень мало. Палаточный городок состоит примерно из 50 палаток, самих участников акции - около 300. Участники акции утверждают, что их около тысячи. Они, сообщает Интерфакс-Украина, общаются с участниками акции в поддержку Виктора Ющенко в дружеской атмосфере. Планы участников акции в поддержку Януковича еще не определены, так как ожидается прибытие еще большого количества людей, которые `летят самолетами из Донецка, Днепропетровска, Луганска и Чернигова. Участники акции пробудут в палаточном городке как минимум до обеда`.



МЦК

