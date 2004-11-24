В палаточном городке возле АП установлен `паспортный контроль`

Организаторы акции возле Администрации Президента в Киеве пропускают участников к милицейской границе и палаток, которые расположены вдоль Банковой, по паспортам или другим удостоверениям. Организаторы объясняют это желанием обойтись без провокаций. Удостоверения проверяют у лиц мужского пола, женщин пропускают без этой процедуры.



Организаторы акции объяснили агентству `Интерфакс-Украина`: `Каждая бутылка, которая полетит в сторону щитов – это буде дело рук провокаторов`. В палаточном городке возле АП установлена также палатка с врачами. По их словам, за ночь у жителей палаточного городка серьезных жалоб на здоровье не было, кроме симптомов простуды - насморка и кашля. К утру жителям городка простые горожане приносили еду, горячие напитки в термосах, одеяла.



МЦК

