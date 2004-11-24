Госдума РФ совместно с МИД РФ рассмотрит проект заявления относительно ситуации в Украине

Государственная Дума РФ в среду рассмотрит проект заявления в связи с ситуацией в Украине. Как сообщил глава комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин этим заявлением Госдума должна «оказать стабилизирующее влияние, а не содействовать дестабилизации, как это делают некоторые органы в других государствах.»

За внесение проекта в порядок дня проголосовали 422 депутата, один - против.



Глава Госдумы Борис Грызлов сообщил, что этот документ будет рассматриваться на дневном заседании парламента при участии представителей МИД РФ.



А. Кокошин охарактеризировал нынешнюю ситуацию в Украине как „крайне острую и сложную`. Поэтому по его словам, депутаты своим заявлением должны не разжигать страсти, а предложить взвешенную позицию оценки ситуации.

Вопрос о необходимости высказывания позиции российской Думы в связи с ситуацией около президентских выборов в Украине подняли представители фракции ЛДПР.



`США ракетами устанавливают демократию в Кабуле, Белграде и Багдаде`, сказал вице-спикер от фракции ЛДПР Владимир Жириновский.



По его словам „деликатность`, которую проявляет российская Госдума, ни в коем случае не вмешиваясь в ситуацию, „ни к чему хорошему не приведет`.



МЦК

