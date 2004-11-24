На базе центрального избирательного штаба Януковича создано объединение „Демократический центр`

Сегодня, 24 ноября 2004 года, на базе центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича создано объединение „Демократический центр`. Главной его целью является защита демократических свобод и ценностей, которые оказались под угрозой вследствие неправомерных действий со стороны оппозиции во главе Виктором Ющенко. Об этом от имени инициаторов „Демократического центра` заявили народные депутаты Украины Владимир Рыбак и Нестор Шуфрич. По убеждению всех организаторов объединения, которое высказал Нестор Шуфрич, „права всех граждан должны быть уважаемы и защищены`. Участники Демократического центра призвали поддерживать в стране демократию и гражданский мир. Также объявлен многоканальный телефон „горячей линии` 8-800-5075750, по которому можно высказать поддержку демократии и предупредить о неправомерных действиях деструктивных сил, которые рушат конституционный настрой в Украине.

`Новый выбор-2004`

