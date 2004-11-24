Около 20 автобусов сторонников Януковича выехало из Харькова в Киев в среду утром, сообщают МЦК харьковские журналисты МГ `Объектив`. Эти группы сформированы из представителей пропремьерских партий - Партии регионов и СДПУ(о) - а также из работников некоторых предприятий. На вопрос журналистов, зачем они едут в Киев, участники поездки не отвечают, вне камеры говорят, что им запретили сообщать любую информацию журналистам.



МЦК

