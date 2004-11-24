США призывают украинскую власть не применять силу к демонтстрантам

24.11.2004 11:24

США призывают украинскую власть не применять силу к демонстрантам, которые протестуют против фальсификации выборов президента Украины. Об этом сказано в сообщении заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Адама Эрели, информирует агентство `Украинские новости`.



`Все наши официальные лица в своих разговорах подчеркивают такую же точку зрения: призывают обсудить последние изменения в Украине, принять решение относительно жалоб на фальсификации, а также призвал украинскую власть не применять силу против своего народа, - сказал

Эрели.



Он также подчеркнул, что США придерживаются четкой позиции относительно Украины: украинская власть должна принять меры для того, чтобы вернуть уверенность народа в законности избирательного процесса и результатов выборов.

А отвечая на вопрос журналиста о реакции США на то, что президент России Владимир Путин поздравил Виктора Януковича с победой на выборах, Эрели напомнил, что официальные результаты выборов пока что не оглашены.



Громадське радіо

