Донецкий горсовет поддержал Януковича

Депутаты Донецкого горсовета на внеочередном заседании поддержали Виктора Януковича и призвали Центральную избирательную комиссию огласить результаты. На сессии, которую транслировали на площадь перед зданием горсовета, депутаты приняли обращения. В первом обращении к мэрам городов и ряда областей, а также Киева, которые поддержали Виктора Ющенко, говорится: «Мы все едины, у нас общие беды и радости. Донецкий горсовет уверен, что выдержка и здравый ум возьмут верх над эмоциями и провокациями, которые активно распаливают некоторые политические силы.»

Второе обращение принято в поддержку Виктора Януковича. В третьем, которое адресовано ЦИК, говорится, что нельзя поддаваться на провокации, и нужно как можно быстрее огласить результаты выборов.



`Новый вибор-2004`

