Уже около 250 дипломатов поддерживают лидера, у которого настоящий мандат доверия

Около 250 украинских дипломатов к этому времени поддерживают обращение, в котором дипломатическая служба считает, что во главе государства должен быть «лидер, у которого есть настоящий мандат доверия украинского народа и чей моральный авторитет будет решающим для укрепления авторитета и роли Украины в мире, сообщил источник в МИД Украины. Министр иностранных дел Грищенко, по словам дипломатов, ведет себя как «порядочный человек».



МЦК

