Уже около 250 дипломатов поддерживают лидера, у которого настоящий мандат доверия
11:57, 24 ноября 2004Последние события
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Около 250 украинских дипломатов к этому времени поддерживают обращение, в котором дипломатическая служба считает, что во главе государства должен быть «лидер, у которого есть настоящий мандат доверия украинского народа и чей моральный авторитет будет решающим для укрепления авторитета и роли Украины в мире, сообщил источник в МИД Украины. Министр иностранных дел Грищенко, по словам дипломатов, ведет себя как «порядочный человек».
МЦК
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