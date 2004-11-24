Президент США Джордж Буш призывает украинскую власть не оглашать официальных результатов выборов президента. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома.

По данным пресс-службы, такой призыв вызван тем, что существуют многочисленные и достоверные сведения о мошенничествах во время выборов.



США также призвали правительство Украины признать волю народа, а граждан Украины – решать ситуацию мирным путем. Украинская власть, - говорится в обращении несет особенную ответственность за то, чтобы не применять и не провоцировать насилие, а также за то, чтобы разрешить средствам массовой информации правдиво отражать ситуацию. США в это сложное время - с украинским народом, - сказано в сообщении Белого дома.



Громадське радіо

