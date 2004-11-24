Кивалов не попадал в ДТП - пресс-служба

Пресс-служба ЦИК опровергает сообщения некоторых СМИ по поводу того, что Глава Центральной избирательной комиссии Сергей Кивалов прошлой ночью попал в дорожно-транспортное происшествие и пострадал. Неприятный инцидент, как сообщается в информации пресс-службы ЦИК, состоялся около 2 часа ночи 24 ноября 2004 года с автомобилем охраны, который сопровождал Главу ЦИК. Разбилось авто охраны, жертв нет.



МЦК

