Школьников зовут на майдан Незалежности - Кремень

24.11.2004 12:08

Министр образования и науки Украины Василий Кремень заявил о том, что поблизости школ «непонятные дядьки» призывают детей не ходить на занятия, а идти на майдан Незалежности и протестовать. Об этом он заявил в эфире Первого Национального канала во время проведения студии `Выбор 2004`.



На вопросы ведущих о репрессии относительно политических симпатий студентов, министр заявил, что `партийно-политические убеждения отдельных студентов не повлияют на учебный процесс и никто не будет исключать их из Вузов`.



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