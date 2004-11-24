Школьников зовут на майдан Незалежности - Кремень

12:22, 24 ноября 2004
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24.11.2004 12:08
Министр образования и науки Украины Василий Кремень заявил о том, что поблизости школ «непонятные дядьки» призывают детей не ходить на занятия, а идти на майдан Незалежности и протестовать. Об этом он заявил в эфире Первого Национального канала во время проведения студии `Выбор 2004`.

На вопросы ведущих о репрессии относительно политических симпатий студентов, министр заявил, что `партийно-политические убеждения отдельных студентов не повлияют на учебный процесс и никто не будет исключать их из Вузов`.

ИМИ

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