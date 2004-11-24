Школьников зовут на майдан Незалежности - Кремень
12:22, 24 ноября 2004Последние события
0
24.11.2004 12:08
Министр образования и науки Украины Василий Кремень заявил о том, что поблизости школ «непонятные дядьки» призывают детей не ходить на занятия, а идти на майдан Незалежности и протестовать. Об этом он заявил в эфире Первого Национального канала во время проведения студии `Выбор 2004`.
На вопросы ведущих о репрессии относительно политических симпатий студентов, министр заявил, что `партийно-политические убеждения отдельных студентов не повлияют на учебный процесс и никто не будет исключать их из Вузов`.
ИМИ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter