В Киев прибывают подозрительные самолеты из Донецка и России, утверждают сторонники Ющенко
12:30, 24 ноября 2004Последние события
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В аэропорт Борисполь сегодня прибыло восемь самолетов из Донецка, его пассажиров посадили в автобусы с черниговскими номерами и отвезли в неизвестном направлении. Об этом информирует пресс-служба Центрального штаба Виктора Ющенко. По данным, в аэропорту Жуляны совершили посадку 17 самолетов из Чкаловска (Россия), в каждом из них прибыло по 80- человек, которые переоделись в форму украинских милиционеров. Также в пресс-службу поступила информация, что половина этих людей уже находится на первом этаже Администрации Президента. Подтверждения таких данных из других источников пока не поступало.
Громадське радио
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