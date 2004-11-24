Омельченко обязал госадминистрацию обеспечить гражданский порядовок

24.11.2004 12:26



Киевская государственная администрация с целью обеспечения гражданского порядка, конституционных прав, свобод и интересов граждан, их безопасности и здоровья утвердила распоряжение о мерах обеспечения гражданского порядка в столице. Как сообщает пресс-служба Киевгосадминистрации, распоряжение утверждено в соответствии со статьей 38 закона о местном самоуправлении, статьей 6 и 25 закона Украины о местных государственных администрациях, статьи 6 закона о дорожном движении. В соответствии к распоряжению, первым заместителям главы и заместителя главы КГГА, главам районных в г. Киеве госадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от формы собственности и принадлежности, поручено под их собственную ответственность в пределах своих полномочий принять немедленные меры по обеспечению гражданского пордка, безопасности здоровья граждан, жизнедеятельности и нормального функционирования власти, предприятий, учреждений и организаций. Руководителям «Киевэнерго»,»Киевводоканала», «Киевгаза», «Укртелекома» поручено обеспечить соответственно бесперебойное энерго-, водо-, газоснабжение и телефонную связь. Горадминистрация также просит управление ГАИ Главного управления МВД Украины в Киеве обеспечить закрытие движения всех видов транспорта в центральной части столицы. Предприятию «Киевпастранс», коммунально -хозрасчетной службе перевозок – обеспечить дежурство ответственных лиц на линиях, в том числе возле основных станций метрополитена. Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства КГГА поручено обеспечить установку дополнительного количества урн и круглосуточный сбор мусора на прилегающих территориях, установить необходимое количество мобильных туалетных кабин для общего пользования и обеспечить их эксплуатацию. Главному управлению охраны здоровья и медицинского обеспечения КГА поручено обеспечить медицинский осмотр и медицинскую помощь участникам мирных массовых акций, которым это необходимо, организовать круглосуточное дежурство машин скорой помощи. Главному государственному санитарному врачу г. Киева Ирине Козловой обеспечить постоянный контроль за эпидемиологическим состоянием, недопущением возникновения инфекционных болезней и предусмотрением для этого целого комплекса профилактических мер. Главному управлению потребительского рынка и торговли КГГА поручено организовать торговлю горячим кофе и водой. В распоряжении отмечено, что согласно статье 6 закона о местных госадминистрациях он обязателен для исполнения на соответствующей территории всеми органами, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами. КГГА также просит Главное управление МВД Украины в Киеве усилить охрану гражданского порядка и объектив, которые обеспечат жизнедеятельность столицы и ее населения. Координация деятельности по исполнению распоряжению возложена на городской оперативный штаб, созданный в соответствии распоряжения КГГА от 27 октября. Главному управлению по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Киевгорадминистрации поручено довести до ведома населения содержание этого распоряжения. Контроль за исполнением распоряжения, подписанного главой администрации, мэром Киева Александром Омельченко, возложено на заместителей главы госадминистрации в соответствии к распределению обязательств.



МЦК

