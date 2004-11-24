КООРДИНАТОРЫ АКЦИИ ПРОТЕСТА БЛАГОДАРНЫ КИЕВЛЯНАМ, КОТОРЫЕ РАЗМЕСТИЛИ ТЫСЯЧИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Координаторы акции протеста выражают благодарность киевлянам, которые помогли разместить «тысячи единомышленников, которые прибыли в столицу из разных частей Украины»

Сегодня в Киев приедет еще больше людей для поддержки демократии, говорится в сообщении координаторов акции. «Просим активизировать поиск мест для размещения манифестантов. Особенно просим предоставлять информацию о возможности размещения больших групп людей, например в спортивных залах, учебных помещениях и т д.»



Координаторы акции протеста просят предоставлять информацию по телефону: 8-066-754-5296, или пересылать ее на электронный адрес: pidtrymka@yahoo.com



Громадське радио

