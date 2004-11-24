Заявление БЮТ по поводу похищения Тимошенко

(текст оригинала)



Как стало известно от честных и порядочных офицеров Министерства внутренних дел, которые готовы перейти на сторону единомышленников Виктора Ющенко, министр МВД Николай Билоконь отдал распоряжение соответствующим подразделениям милиции похитить одного из лидеров коалиции «Сила народа» Юлию Тимошенко и тайно вывезти ее на территорию Российской федерации.



Как сообщают источники, отряд, получивший данный указ, должен действовать совместно с одним из спецотрядов российского спецназа, который находится сейчас в Украине и под видом украинской милиции противостоять сторонникам Виктора Ющенко на подступах к Администрации Президента Украины.



МЦК

