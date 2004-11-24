Присяга, данная народу Украины

Международная ассоциация ветеранов спецподразделений по борьбе с организованной преступностью `Центр` распространила обращение к сотрудникам органов Внутренних дел, Службы безопасности, военнослужащих внутренних войск и вооруженных сил Украины, в котором призывает правоохранителей придерживаться Присяги, данной народу Украины.

`Сейчас, когда беспрецедентна своей неуважительностью к народу попытка сфальсифицировать результаты выборов Президента Украины провалилась, эта команда готова ради самосохранения отдать любой преступный приказ, вплоть до применения силы и даже оружия против невооруженных людей. Наши вожди, а также `хозяева жизни`, которые окружают, своей ненасытностью и неадекватными действиями завели страну в тупик.

Что касается оппозиции, то к ней у нас тоже есть много вопросов, особенно к ближайшему окружению лидера, но это тактические вопросы, и мы очень надеемся, что они могут быть в дальнейшем разрешены.

Стране необходимы перемены, ` – говорится в обращении.

Президент международной ассоциации `Центр` обратился к своим коллегам помнить: `милиция – это вооруженный народ и ваше задание защитить украинский народ от преступных посягательств. Держитесь!`

