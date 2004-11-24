Экономическая ситуация в Украине стабильна - Азаров

Экономическая ситуация в Украине стабильна. Такую оценку дал первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров.



`Данные, которыми мы владеем, показывают, что в стране сохраняется финансовая стабильность, экономическая стабильность и сохраняется хороший темп экономического роста`, - сказал Азаров. В то же время добавил он, экономическая стабильность зависит от политической, а в случае политического кризиса, ситуация в экономике изменится.



Азаров отметил, что снижение доходности украинских ценных бумаг, зафиксированное 23 ноября, связано с ростом политических рисков. Кроме того, по его прогнозам, после некоторой нестабильности доходность украинских ценных бумаг повысится.



Громадське радио

