В Киев направляются 14 спецпоездов - `Наша Украина`

24.11.2004 13:35

Через Харьков едут 14 спецпоездов вне расписания, в составе 20 вагонов каждый, полностью заполнен людьми. Об этом сообщает пресс-служба блока «Наша Украина». Время прибытия в Киев - с 20.00 до 22.00. 11 вагонов прибывают из Донецкой области и 3 - из Харькова. Вот номера поездов и время их прибытия в столицу.



428/427 Дебальцево-Бровары будет в Ворожбе в 12.28.



430/429 Коммунарск-Киев в 15.10.



546/545 Макеевка-Киев в 15.55.



504/503 Ровенки-Киев в 16.47.



418/417 Горловка-Киев в 17.10.



525 Харьков-Киев в 13.22.



564/563 Донецк-Бортничи-Гребен в 14.10 - 14.30



554/553 Горловка-Бориспол-Гребен в 14.42 - 15.02



502/501 Ровенки-Киев-Гребен в 15.00 - 15.20



508/507 Антрацит-Киев-Гребен в 18.00 - 18.20



544/543 Краснодон-Святошино-Гребен в 16.35 - 16.55



514/513 Лисичанск-Борисполь-Гребен в 18.46-19.20.



Все эти поезда уже в дороге. Железнодорожники из Донецка говорят, что город стал пустым.







МЦК

