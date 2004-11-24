В Киев направляются 14 спецпоездов - `Наша Украина`
24.11.2004 13:35
Через Харьков едут 14 спецпоездов вне расписания, в составе 20 вагонов каждый, полностью заполнен людьми. Об этом сообщает пресс-служба блока «Наша Украина». Время прибытия в Киев - с 20.00 до 22.00. 11 вагонов прибывают из Донецкой области и 3 - из Харькова. Вот номера поездов и время их прибытия в столицу.
428/427 Дебальцево-Бровары будет в Ворожбе в 12.28.
430/429 Коммунарск-Киев в 15.10.
546/545 Макеевка-Киев в 15.55.
504/503 Ровенки-Киев в 16.47.
418/417 Горловка-Киев в 17.10.
525 Харьков-Киев в 13.22.
564/563 Донецк-Бортничи-Гребен в 14.10 - 14.30
554/553 Горловка-Бориспол-Гребен в 14.42 - 15.02
502/501 Ровенки-Киев-Гребен в 15.00 - 15.20
508/507 Антрацит-Киев-Гребен в 18.00 - 18.20
544/543 Краснодон-Святошино-Гребен в 16.35 - 16.55
514/513 Лисичанск-Борисполь-Гребен в 18.46-19.20.
Все эти поезда уже в дороге. Железнодорожники из Донецка говорят, что город стал пустым.
МЦК