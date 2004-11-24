Журналисты Вестей Первого Национального объявили забастовку

«В течение месяца методом ведения переговоров с руководством НТКУ мы пытались изменить ситуацию в подаче информации в новостях в пользу баланса и объективности. К сожалению, мы не добились желаемого результата», - говорится в заявлении.

Они отметили, что руководство телекомпании не способно влиять на содержание новостей. Этим самым нарушается закон Украины об информации, право украинцев на получение объективной, полной и социально важной информации.

`Такой новостийный продукт ми считаем нелегитимным и не хотим быть причастными к его созданию. Хотим напомнить, что Национальная телекомпания бюджетная организация, бюджет которой наполняется деньгами налогоплательщиков. Это деньги не Правительства или учреждений – это деньги, которые платят в государственную казну все граждане Украины. Почему мы – такие же граждане должны давать нечестную и неправдивую информацию, работать по „темникам` (которые не имеют никаких ссылок на источники и выходные данные) – таким образом взять на себя ответственность за неправду. Украинский народ – мы преодолели СТРАХ, ибо существует более сильное чувство – СТЫД`.



Под заявлением подписались 14 журналистов Вестей Первого Национального канала.

