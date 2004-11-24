Канада призывает украинскую власть к честному подсчету результатов выборов президента. Об этом агентству `Украинские новости` сообщила пресс-служба посольства Канады в Украине, со ссылкой на министра иностранных дел Канады Пьера Петтигрю.



`Я взволнован сообщениями канадских и других международных наблюдателей, которые зафиксировали множество нарушений`, - сказал Петтигрю. Министр также сообщил, что, в частности наблюдатели, сообщали о нарушениях во время голосования, запугивания избирателей и их самих.



Украинские новости

