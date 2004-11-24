Президентская присяга Ющенко не соответствует конституционной процедуре, - Лавринович

24.11.2004 14:36

Президентская присяга, которую 23 ноября произнес Виктор Ющенко, не отвечает ее процедуре, описанной в Конституции. Так считает министр юстиции Александр Лавринович.



Он напомнил, что согласно Конституции, президент принимает присягу на торжественном заседании парламента. А такого, как сказал Лавринович, 23 ноября не было.



Министр юстиции также сказал, что акции протеста, которые сейчас продолжаются в Киеве, могут быть законными, но только в том случае, если они не сопровождаются перекрытием движения и препятствием жизнедеятельности города.



Лавринович также сообщил, что считает неправомерным признание областными и городскими советами президентом Ющенко .



Вчера в Верховной Раде Ющенко присягнул на верность народу Украины, и присягнул в том, что будет отстаивать права и свободы граждан. А спикер парламента Владимир Литвин, когда Ющенко собрался принимать присягу, закрыл заседание.



22-24 ноября Ивано-Франковская и Львовская облсоветы, а также Львовский, Ивано-Франковский, Хмельницкий, Винницкий, Тернопольский, Ривненский, Вышгородский, Самбирский, Дрогобыцкий, Трускавецкий, Стрийский горсоветы признали Ющенко президентом.



Украинские новости





